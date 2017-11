România a bătut Olanda în preliminariile CM de baschet 2019

12:00

BERBEC Azi este indicat să fiți prudent și să nu vă asumați niciun risc, fiindcă nervozitatea vă poate pune în situații dificile. Dacă este posibil, ar fi bine să evitați să conduceți mașina. Sunteți predispus la mici accidente, care pot avea loc și din vina altora. Nu este momentul să provocați discuții în contradictoriu. TAUR S-ar putea să aveți o zi foarte încărcată, cu multe probleme de rezolvat. În prima parte a zilei aveți tendința să fiți destul de agitat și să vă ocupați de mai multe treburi în același timp. Vă sfătuim să faceți o listă de priorități și să acceptați ajutorul familiei. Spre seară aveți șanse să vă relaxați cu prilejul unei întâlniri cu persoane apropiate. GEMENI Din cauza configurației astrale tensionate a zilei de azi, sunteți predispus la probleme de sănătate sau chiar mici accidente. Vă recomandăm să nu faceți eforturi fizice sau intelectuale deosebite. Ar fi bine să evitați călătoriile lungi, pentru că se pare ca nu sunteți în cea mai bună formă fizică. Nici întâlnirile cu prietenii nu sunt recomandate azi. Vă sfătuim să nu vă lăsați enervat de lucruri mărunte. RAC În prima parte a zilei s-ar putea ca un coleg de muncă sau un partener de afaceri să vă dea o veste care vă indispune. Ar fi bine să nu vă exteriorizați, ca să nu le transmiteți și celor din jur starea de nervozitate. Azi este recomandat să vă menajați sănătatea și să evitați eforturile intense. În caz contrar, riscați să aveți probleme de sănătate mai mult sau mai puțin grave. LEU Se intrevede o zi destul de agitata. In prima parte a zilei s-ar putea sa fiti nevoit sa refuzati vizita neanuntata a unei persoane apropiate. Se pare ca va pregatiti pentru o calatorie si va confruntati cu diverse incurcaturi care va indispun. Avand in vedere ca deciziile luate la nervi nu sunt cele mai bune, va sfatuim sa va pastrati calmul. FECIOARĂ In prima parte a zilei este posibil sa fiti destul de agitat si sa nu va simtiti in forma. Ar fi bine sa va stapaniti nervozitatea si sa evitati discutiile in contradictoriu, pentru ca riscati sa se ajunga la cearta. Va recomandam sa evitati intalnirile cu prietenii, chiar daca erau planificate pentru azi. Este momentul sa va odihniti si sa recuperati orele de somn pierdute. BALANȚĂ La locul de munca sau in afaceri aveti tendinta de a va grabi sa incepeti proiecte sau activitati noi, sarind peste etape pregatitoare importante. Va recomandam sa nu va ambitionati sa rezolvati singur toate problemele. Ar fi bine sa acceptati ajutorul colegilor sau al partenerilor de afaceri. O persoana mai in varsta v-ar putea da un sfat util pentru a aplana un conflict in familie. SCORPION Este posibil sa resimtiti o stare de oboseala si sa aveti dificultati de concentrare. Ar fi bine sa va odihniti mai mult. Pentru ca exista riscul sa fiti implicat intr-un accident de circulatie, va recomandam sa fiti foarte prudent, atat ca sofer cat si ca pieton. In familie, cel mai bun lucru pe care il puteti face astazi este sa fiti diplomat si sa preintampinati eventualele conflicte, in special cu cei varstnici. SĂGETĂTOR In prima parte a zilei, cu prilejul unei calatorii in scop profesional sau de afaceri, sunt sanse sa obtineti beneficii materiale importante. Dupa-amiaza s-ar putea sa vi se propuna o colaborare. Ar fi bine sa nu va grabiti sa luati o decizie, fiindca nu este un moment bun pentru negocieri. Va sfatuim sa evitati discutiile pe un ton ridicat si sa nu va sustineti opiniile cu incapatanare. CAPRICORN In prima parte a zilei este posibil sa fiti nervos din cauza unei probleme profesionale sau de afaceri. Dupa-amiaza sunt sanse ca un coleg sau un partener de afaceri sa va sugereze o idee ingenioasa, cu ajutorul careia puteti economisi timp si efort. In relatia cu partenerul de viata se intrevede o zi linistita, cu cateva mici satisfactii. VĂRSĂTOR Se pare ca va simtiti in forma si plin de energie, iar agitatia din jur nu reuseste sa va afecteze. Ati putea chiar sa dezamorsati un potential conflict intre doua parsoane apropiate. Este posibil ca partenerul de viata sa va reproseze ca nu va ocupati indeajuns de problemele familiei. In a doua parte a zilei s-ar putea sa asistati la o intamplare neplacuta, care va pune pe ganduri. PEȘTI Este posibil sa fiti indispus din cauza unei probleme financiare care va obliga sa renuntati la o calatorie in interes personal. Daca trebuie sa conduceti masina, va recomadam sa fiti foarte atent la volan, fiindca azi riscul de accidente de circulatie este mai mare decat de obicei. Atentie la tendinta de a-i face reprosuri exagerate sau chiar nemeritate partenerului de viata!