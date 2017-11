Incendiu în Cahul // Locatarii unui bloc, evacuați

16:00

Rezultatele reformelor realizate de Guvernul Filip în ultimii 2 ani sunt deja vizibile, iar cetățenii privesc în prezent cu mai multă încrederea în direcția Uniunii Europene. Declarațiile au fost făcute de către europarlamentarul Andi Cristea, copreședintele Comitetului de Asociere UE-RM, într-un interviu pentru TVR Moldova. Oficialul a declarat că relația dintre Moldova și Uniunea Europeană poate fi calificată acum drept una pragmatică, întrucât autoritățile moldovenești au realizat importanța menținerii unui ritm activ de implementare a reformelor. „Aş spune că este o perioadă a pragmatismului şi a rezultatelor. Guvernul Filip, de când a ajuns la guvernare, a înţeles că relaţia cu Bruxellesul depinde în primul rând de ritmul reformelor, de viteza cu care se implementează Acordul de Asociere, este o relaţie de condiţionalitate care lucrează în avantajul ambelor părţi. Multe reforme au fost adoptate şi implementate în ultimii doi ani, iar rezultatele se văd în creşterea economică şi în faptul că tot mai mulţi cetaţeni privesc cu mai multă încredere către vest, către Uniunea Europeană", a declarat Andi Cristea. Oficialul a mai menționat că subiectul relațiilor dintre UE și Guvernul Moldovei a fost exploatat pe larg de către unele formațiuni politice în lupta lor internă, mai ales împotriva votului mixt. Însă Andi Cristea a precizat că preferă să ignore asemenea abordări și să analizeze situația prin prisma documentelor semnate de Guvern care însăși denotă progresul realizat de acesta. „A existat uneori tentaţia de a folosi relaţia Guvernului cu instituţiile europene în lupta politică internă şi acest lucru s-a văzut în adoptarea sistemului electoral mixt. Eu resping aceste abordări şi cred că avem nevoie de criterii stabile precum cele din documentele care au fost semnate cu Republica Moldova, tocmai pentru a evolua şi pentru a evalua progresul. Ţintele în mişcare nu ajută pe nimeni, este foarte bine că Guvernul ştie ce are de făcut, că se concentrează pe îndeplinirea condiţionalităţilor pentru a putea beneficia de asistenţă financiară din partea Uniunii Europene. Eu cred că Republica Moldova este pe un drum bun şi este important să continue tot aşa", a subliniat europarlamentarul.