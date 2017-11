Povestea bărbatului cu origini româneşti care a şocat lumea dezvăluind secretele băncilor elveţiene

11:30

Oferta de muncă pe piaţa din Republica Moldova nu este atractivă pentru tineri, care, în mare parte, au un nivel ridicat de educaţie. Aceasta în timp ce se constată o supraofertă pentru muncitori necalificaţi. La situaţia anului 2015, 29% din numărul total al tinerilor încadraţi în câmpul muncii aveau un nivel de educaţie mai înalt decât cel necesar pentru locul de muncă pe care îl ocupau, fenomen mai specific pentru bărbaţi.