Precizările Guvernului privind asistența macrofinanciară acordată de Uniunea Europeană

Reabilitarea drumurilor locale se numără printre prioritățile Ministerului Economiei și Infrastructurii (MEI) pentru anul viitor. Planul lucrărilor în acest sens a fost discutat de către ministrul Economiei și Infrastructurii, Octavian Calmîc, într-o ședință cu șeful Agenției de Stat a Drumurilor. Investițiile prevăzute pentru drumuri locale sunt de aproximativ 1 miliard de lei. Ministrul Calmîc a […]