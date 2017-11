Legătura telefonică directă între amebele maluri ale Nistrului va fi reluată în curând

19:50

Sistemul electoral mixt ar trebui aplicat nu mai devreme de alegerile din 2022, și doar după înlăturarea deficiențelor, se arată într-o analiză a Asociației Promo-LEX. Deficiențele se referă la criteriile de formare a circumscripțiilor, oportunitatea utilizării resurselor administrative pentru alegeri, delegarea candidaților pentru constituirea consiliilor electorale de circumscripție și competența teritorială de soluționare a litigiilor […] The post Promo-LEX: Sistemul electoral mixt ar trebui aplicat nu mai devreme de alegerile din 2022 appeared first on Moldova.org.