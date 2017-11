„27 martie 1918 – Basarabia”, mesaj proiectat pe Teatrul Național din București

14:30

Echipa națională de juniori U-15 a Republicii Moldova joacă două meciuri de fotbal amicale cu reprezentativa similară a României. Prima partidă va avea loc pe 22 noiembrie la Complexul Sportiv din Orhei, cu începere de la ora 13:00, iar cea de-a doua este programată pe 24 noiembrie, la Centrul de Pregătire al Selecționatelor Moldovei de la