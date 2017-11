Siria: 34 de civili ucişi în urma unor raiduri aeriene asupra unui sat controlat de Statul Islamic

10:00

Violența în familie și violența sexuală sunt crime și se pedepsesc conform Codului Penal. Dacă sunteți victimă a violenței în familie, violenței sexuale sau dacă sunteți martor al unui astfel de caz, cereți ajutor la poliției. The post Nu contează ce prezic astrele, contează ce zice legea: Horoscop anti-violență de gen pentru 2018 appeared first on Independent.