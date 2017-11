(METEO) Nordul republicii, sub ninsori întreaga săptămână; Cum va fi vremea în restul regiunilor

07:50

Recep Tayyip Erdogan, preşedintele Turciei, a comentat, sâmbătă, incidentul de la exerciţiul NATO de săptămâna trecută, afirmând că nu va permite nimănui să defăimeze Turcia, pe fondul deteriorării relaţiilor dintre Ankara şi Occident, relatează site-ul agenţiei Anadolu.