(foto) Stop violență. Societatea din Republica Moldova se solidarizează cu femeile și fetele care suferă de abuz

18:30

La 25 noiembrie, BarBar aniversează un an de la deschidere și are de gând să-l sarbătorească cu mult fast alături de voi! S-a împlinit un an de când staff-ul creează cu multă dedicare, atmosfera perfectă pentru fiecare oaspete! Articolul (foto) BarBar împlinește un an de când dă viață celor mai neobișnuite petreceri. Cele mai frumoase momente apare prima dată în #diez.