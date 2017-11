(VIDEO) Meci epic în Bundesliga: Borussia Dortmund a condus-o pe Schalke cu 4-0 la pauză, dar n-a câştigat meciul

13:40

Cinci militari ucraineni au murit în urma confruntărilor cu separatiştii pro-ruşi din estul Ucrainei, care au atacat poziţii controlate de către forţele de securitate ale Guvernului de la Kiev, a anunţat, vineri, Armata ucraineană, relatează site-ul agenţiei de presă Reuters. The post Confruntări în estul Ucrainei; Mai mulţi militari ucraineni au murit în urma atacurilor separatiştilor appeared first on Independent.