Erdogan, despre incidentul de la exerciţiul NATO: Nu voi permite nimănui să defăimeze Turcia

Roșiile moldovenești sunt tot mai puține la piețele din capitală și pot fi cumpărate cu 15 – 18 lei kilogramul. Prețul a rămas același de acum două săptămâni. La majoritatea tarabelor se vând roșii de import, prețul cărora pornește de la 35 de lei kilogramul. Prețul castraveților, atât al celor moldovenești, cât și de import, este de 35 de lei kilogramul, la fel ca și acum două săptămâni, transmite IPN.