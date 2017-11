Discuţie telefonică între Trump şi Erdogan. Decizie importată a celor doi lideri, care poate influenţa stabilitatea la nivel mondial

09:10

Preşedintele american Donald Trump l-a informat pe omologul său turc, Recep Erdogan, că SUA vor ajusta sprijinul militar oferit partenerilor din Siria, potrivit Casei Albe, însă nu menţionează în mod specific miliţiile kurde din Siria, deşi Ankara anunţase că Washingtonul va înceta să furnizeze arme kurzilor sirieni, informează BBC News online. The post Casa Albă: Statele Unite vor ajusta sprijinul militar oferit partenerilor din Siria appeared first on Independent.