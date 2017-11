Peste 300 de femei de succes s-au întrunit la Forumul Național al Femeilor

09:40

Moldova are o rată a şomajului scăzută, de 3,5%, comparativ cu statele din regiune, şi acest lucru se datorează migraţiei masive a populaţiei şi a muncii informale pe care o prestează cei rămaşi în ţară. Or, veniturile pe care la încasează moldovenii sunt sub limita necesităţilor. “În ultimii 15 ani numărul locurilor de muncă a …