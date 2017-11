Cum învaţă bebeluşii sensul cuvintelor

08:50

Săritorul în înălțime Mutaz Essa Barshim, din Qatar, și heptatlonista belgiană Nafissatou Thiam au fost desemnați Atleții anului 2017, în cadrul Galei Federației internaționale de atletism (IAAF), desfășurată vineri seara, la Monte Carlo.