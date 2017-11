Ana Cucoș: „Împlinirea este să iubești ceea ce faci și să poți contribui la schimbarea lucrurilor”

09:50

Diana a interpretat piesa „A night like this”, iar momentul scenic a fost însoțit de un balet. Timbrul vocal și prestația impecabilă i-au asigurat un moment muzical perfect. „Vă mulțumesc tuturor pentru susținere. Am trecut mai departe. Nu am cuvinte, merci juriului și, desigur, antrenoarei mele, Loredana”, a spus Diana Brescan. Vedeți mai jos momentul […]