Autocarul cu doua etaje de pe ruta Leuseni-Chisinau a luat foc din mers

Dupa cinci sedinte amanate in sfarsit a inceput procesul de judecata in cazul mortii lui Andrei Braguta Dupa cinci sedinte amanate in sfarsit a inceput procesul de judecata in cazul mortii lui Andrei Braguta. Ieri a fost audiat tatalui lui Braguta, care figureaza in dosar ca martor. Urma sa vina si sefuli izolatorului de detentie provizorie a Directie Politie Chisinau, unde a fost batut Braguta, insa sedinta a fost intrerupta. Tot astazi, judecatorul a eliberat noi mandate de arest in izolator pe numele a doi detinuti, invinuiti de tortura. "Vadim VIERI, AVOCAT PROMOLEX: «S-a decis ca judecatorul Obada nu este vinovat. La sedinta jurnalistii nu au avut acces si nici un reprezentat ONU nu a putut intra in sala pentru a asista la sedinta." La sedinta de astazi s-au implicat toate partile implicate in proces, dar si cei trei politisti si 4 detinuti invinuiti de tortura, dar si avocatii acestora. Primul martor audiat a fost tatal lui Andrei Braguta, care a spus instanta ca i-a anuntat pe oamenii legii despre probleme psihice ale fiului sau, iar inainte ca acesta sa fie plasat in arest a prezentat si un certificat de la Psihiatria din Balti. Astazi urma sa fie audiat si seful izolatorului de detentie provizorie a Directie Politie Chisinau, insa sedinta a fost intrerupta pana pe 5 decembrie. In cadrul sedintei de astazi procurorul a spus ca cei patru detinuti l-au tinut pe Braguta mai bine de trei ore dezbracat pe podeaua din beton, ceea ce a dezvoltat pneumonia, iar in rezultat tanarul de decedat. "Ruslan LUPASCU, PROCUROR: "Braguta a capatat pneumonia in custodia statului, iar detinutii au facut ca aceasta boala sa se dezvolte, iar pentru asta sunt invinuiti." Tot astazi procurorul a anuntat ca judecatorul Iurie Obada, care a decis ca Andrei Braguta sa fie arestat, a scapat basma curata. Consiliul Superior al Magistraturii a stabilit ca acesta nu are nici o vina si nu l-a sanctionat asa cu a cerut procurorul Eduard Harunjen. Andrei Braguta a fost retinut in luna august pentru depasirea limitei de viteza. La cateva zile de la arest tanarul a decedat in penitenciarul 16 in conditii suspecte. Desi Procuratura Generala a publicat imagini in care se vede cum Braguta este batut cu cruzime de colegii de celula, oamenii legii afirma ca tanarul s-a stins din cauza pneumoniei. La moment sunt invinuiti 4 detinuti pentru vatamare corporala medie, dar si trei politisti pentru rele tratamente. Procurorul si judecatorul, care l-au trimis pe Braguta in penitenciar, desi stiau despre probelemele psihice ale barbatului nu sunt vizati in nici un dosar in legatura cu moartea lui Braguta.