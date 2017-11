Incendiu puternic la un centru comercial din Craiova

15:50

Promit marea și sarea când invită lumea la vot, dar nu vor să spună care sunt toate cheltuielile pentru chirie, deplasări și concerte. Unele partide țin în secret până și adresele sediilor lor. Din puținele informații disponibile reiese că în unele cazuri clădirile închiriate de formațiunile politice aparțin unor activiști de partid, iar în altele - edificiile au fost ocupate în mod abuziv, scrie anticorupție.md. Reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice au făcut o radiografie a rapoartelor financiare pentru 2016 pe care 10 cele mai active partide din Moldova le-au depus la Comisia Electorală Centrală (CEC): Partidul Liberal (PL), Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Partidul Democrat din Moldova (PDM), Partidul Popular European din Moldova (PPEM), Partidul Politic „Partidul Nostru” (PPPN), Partidul Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA), Partidul Politic „Șor” și Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și au analizat cum cheltuie politicienii banii pentru sedii, deplasări, concerte, Internet și telefonie mobilă. Milioane de lei pentru chiria și întreținerea sediilor În 2016 partidele au alocat sume de ordinul milioanelor pentru întreținerea și locațiunea sediilor, cheltuielile fiind de câteva ori mai mari decât în 2015. Lideri la acest capitol sunt socialiștii, care au plătit 1,7 milioane de lei pentru sediile pe care le dețin. Ceva mai puțin, 1,5 milioane, a achitat „Partidul Nostru”, care a depășit de 2,5 ori cheltuielile din 2015. Democrații au raportat 742 de mii de lei pentru chiria sediilor pe care le dețin, liberal-democrații - 724 de mii, comuniștii - peste jumătate de milion de lei, iar liberalii, 405 mii de lei. Sume mai modeste au achitat PPEM – 147 de mii, PPDA – 115 mii de lei și PAS – 66 de mii de lei, în timp ce Partidul Șor arată că ar fi plătit doar 17 mii de lei. Conform rapoartelor financiare pentru 2016, dintre cele 10 partide analizate unul singur, cel al Comuniștilor, are sedii în proprietate. Acesta deține 12 clădiri, pentru care anul trecut a plătit 108,4 mii de lei în calitate de impozit pe imobil și taxe funciare. Alte 27 de sedii ale comuniștilor sunt luate în arendă. În același timp, datele unui raport al Promo-LEX arată că mai multe partide au prezentat la CEC date incomplete despre spațiile pe care le închiriază. Potrivit raportului oficial, democrații ar avea doar 14 sedii, în timp ce Promo-LEX susține că formațiunea ar închiria 40 de spații. Datele diferă și în cazul altor două partide - PPEM și PPDA, care nu ar fi inclus câte un sediu în raportul prezentat la CEC, scrie anticorupție.md. Solicitat de reporterii CIJM, Chiril Moțpan, vicepreședintele PPDA, a declarat că în 2016, partidul a avut mai multe sedii, dar din lipsă de bani, structurile teritoriale au renunțat la acestea. „Acum, în teritoriu, membrii de partid și susținătorii noștri se întâlnesc fie la cineva în birou, fie pe la cafenele și în alte localuri publice. Trebuie să facem o inventariere, să vedem dacă mai avem sedii în teritoriu”, ne-a declarat Chiril Moțpan. Reprezentanții PPEM nu au fost de găsit pentru a comenta diferențele de date. De partea cealaltă, unele partide au raportat mai multe sedii luate în locațiune decât au fost constatate în timpul monitorizării efectuate de organizația neguvernamentală. Este vorba despre socialiști, care au arătat că dispun de 40 de sedii, în timp ce au fost identificate doar 33. Am încercat să obținem o reacție din partea partidului, expediind o scrisoare pe adresa oficială de e-mail: psrm@socialistii.md. Ulterior, am contatat-o telefonic pe Irina Astahova, purtătoare de cuvând a partidului, care ne-a cerut să îi transmitem întrebările printr-un sms. La scurt timp, Astahova ne-a cerut să-i adresăm întrebările în formă oficială, într-o scrisoare cu antet și ștampilă, ceea ce am și făcut. Până la momentul publicării articolului însă nu am obținut niciun răspuns din partea ei. Partidul lui Renato Usatîi a raportat la CEC 33 de sedii, pe când monitorii au constatat cu cinci mai puțin. Solicitată să ofere un comentariu, Elena Panuș, vicepreședinta PPPN, a menționat: „Toate sediile partidului sunt înregistrate la Inspectoratul Fiscal, în mai multe cazuri fiind luate în chirie de la persoane fizice și la achitarea serviciilor achităm și impozit pe venit în bugete locale”, scrie anticorupție.md. PCRM a arătat că are 27 de sedii închiriate, cu 10 mai mult decât ar avea în realitate. Elena Bodnarenco, deputat din fracțiunea PCRM, ne-a declarat că numărul de sedii se modifică foarte des. „Situația cu sediile se schimbă în fiecare lună. De exemplu, până în luna octombrie 2017, noi am avut 10 sedii închiriate, iar din luna noiembrie avem 11 sedii. Iată de unde provine diferența aceasta. La noi s-au schimbat administratorul și membrii comitetului executiv, așa că acum facem revizuirea. În unele cazuri găsim o clădire mai ieftină sau dimpotrivă, stăpânii au găsit posibilitatea să închirieze cuiva un pic mai scump. Iată de ce informația poate să difere de la o lună la alta”, a conchis parlamentara comunistă. Cifrele nu coincid nici în cazul liberalilor, care au indicat 27 de sedii, cu două mai multe decât în rapoartele organizației neguvernamentale. Solicitat să ofere un comentariu, Ion Pușcaș, purtătorul de cuvânt al Partidului Liberal, ne-a declarat că la mijloc ar fi o eroare, iar PL ar fi indicat toate sediile pe care le ia în locațiune. „În unele raioane avem organizații teritoriale, dar nu închiriem sedii”, a subliniat Pușcaș. Dintre cele 10 partide analizate, doar două par să fi prezentat date reale – PLDM, care a indicat că anul trecut avea în locațiune 12 spații, și PAS, cu un singur sediu central luat în arendă. În același timp, se pare că unele partide nu vor să afișeze public adresele reprezentanțelor teritoriale. Este vorba despre PCRM și PPEM. Democrații închiriază sedii de la membrii de partid și rudele acestora Majoritatea banilor pentru chiria sediilor democraților circulă dintr-un buzunar în altul, tot în interiorul PDM. Asta deoarece multe dintre sediile pe care le ocupă formațiunea aparțin membrilor de partid sau apropiaților acestora. Astfel, sediul central al PDM, cu o suprafață totală de 474,1 metri pătrați, este proprietatea Olesei Diacov, fiica lui Dumitru Diacov, președinte de onoare al partidului. Imobilul, situat în inima Capitalei, pe strada Tighina, a ajuns la PDM în noiembrie 1999, iar patru ani mai târziu a fost vândut soților Nicolae și Ana Martînov. În iulie 2005, clădirea este trecută pe numele lui Dumitru Diacov, în perioada 2004-2007 fiind cumpărat în rate și terenul aferent construcției. Fiica lui Diacov a devenit proprietara clădirii în iunie 2011, scrie anticorupție.md. Și sediul din Soroca al democraților este închiriat tot de la o persoană afiliată partidului - Sergiu Coțaga, fiul lui Valeriu Coțaga, coordonator al Aparatului Central al PDM, anterior consilier municipal la Chișinău din partea Partidului Democrat. La Orhei sediul partidului condus de Vladimir Plahotniuc ocupă o clădire administrativă de 373,7 metri pătrați, scrisă pe numele lui Vladislav Șevcenco, consilier raional din partea democraților, și soției acestuia. Vladislav Șevcenco este, în același timp, directorul și fondatorul companiei Parse Tutun SRL. Sediul PD de la Ocnița se află într-un imobil care, potrivit datelor de la Cadastru, este deținut de consilierului raional din partea democraților, Vadim Căpățină. La Cahul sediul PDM se află într-o încăpere care aparține co-fondatorului unei firme care a câștigat în ultimii ani contracte de milioane cu autoritățile din raion. Spațiul cu suprafața de doar 39,5 metri pătrați este de fapt o anexă a unui bloc de locuit. Aceasta este scrisă pe numele lui Ianoș Novițchi, co-fondator al companiei Expert-Construct. În 2008, încăperea a fost pusă în gaj pentru un credit de 200 de mii de lei de la Banca de Economii, iar de-a lungul anilor a fost pusă de mai multe ori sub sechestru. Curios este că la alegerile parlamentare din 2010 Ianoș Novițchi a făcut o donație de 100 de mii de lei pentru o altă formațiune politică – Partidul Liberal Democrat. Ulterior firma sa a obținut contracte de aproape 10 milioane de lei din bani publici, încheiate cu primării conduse de liberal-democrați și conducerea raionului Cahul, la fel PLDM-istă. În 2016, o parte din acești primari au părăsit rândurile Partidului Liberal-Democrat. Sediul din Șoldănești al democraților se află într-o clădire administrativă, care este în gestiunea economică a fostei Întreprinderi de Stat „CRIS Registru”, reorganizată prin transformare în „Agenția de Servicii Publice”. Anterior CRIS Registru se subordona Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, transformat în Ministerul Economiei și Infrastructurii, la cârma căruia în ultimii șase ani s-au perindat miniștri promovați de PDM. Pe parcursul mai multor zile am încercat să obținem o reacție din partea Partidului Democrat, Vitalie Gămurari, purtătorul de cuvânt al partidului promițându-ne de fiecare dată că vine cu un răspuns. În ultimul mesaj pe care ni l-a transmis, Gămurari ne-a anunțat că „nu a obținut careva informații” Liberalii – sediu obținut cu scandal în centrul istoric al Capitalei În 2016 liberalii au raportat la CEC 27 de sedii pe tot teritoriul republicii, doar unele dintre adresele acestora fiind indicate pe site-ul oficial al formațiunii. Cert este că cel puțin unul dintre spațiile închiriate aparține unui membru de partid. Este vorba despre filiala din Căușeni, o încăpere de 61,7 metri pătrați, care, conform datelor de la Cadastru, este scrisă pe numele lui Iurie Turtureanu. Acesta este vicepreședintele raionului Căușeni și președinte al Organizației Teritoriale a Partidului Liberal. Citește continuarea pe anticorupție.md.