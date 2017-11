Chişinăul și Tiraspolul la o masă; Au fost semnate astăzi patru decizii protocoale ce vizează ambele părţi ale Nistrului

19:50

Adversarii politici ai preşedintelui rus Vladimir Putin critică insistenţa politicienilor din Statele Unite de a acuza Moscova de ingerinţele în scrutinul prezidenţial american, argumentând că situaţia alimentează popularitatea liderului de la Kremlin, afectând acţiunile de contestare ale opoziţiei.