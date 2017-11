Chișinăul și Tiraspolul ÎNGROAPĂ securea „războiului telefonic”: Semnalul de telefonie fixă și mobilă directă va trece Nistrul

10:20

Nu toate atacurile de cord se manifesta prin dureri in capul pieptului si transpiratii abundente, unele “lovesc in tacere si pe neasteptate” in lipsa oricarui simptom, sugereaza un nou studiu efectuat de National Institutes of Health (NIH). Jumătate dintre atacurile de cord pot fi ”silențiose”, însă sunt la fel de mortale, scrie realitatea.net. În cadrul […]