Breaking News // Chișinăul a reușit să rezolve probleme care au o vechime de mai bine de 10 ani în dosarul transnistrean

12:15

Ministerul Sănătății anunță despre trecerea în neființă a regretatului Ion Lupan, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, șef al Catedrei de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și ortodonție, decan al Facultății de Stomatologie, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, decorat cu Medalia „Nicolae Testemițanu" și Medalia „Dimitrie Cantemir", Ordinul „Gloria Muncii" pentru meritele deosebite în dezvoltarea ocrotirii sănătății și contribuții substanțiale în domeniul medical. A studiat la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău, Facultatea de Stomatologie, unde a făcut și doctoratul devenind astfel în 1993 doctor, iar în 2004 doctor habilitat în științe medicale. A început activitatea în calitate de cadru didactic la Colegiul de Medicină din or. Tiraspol și concomitent ca medic în cadrul Policlinicii Stomatologice din Tiraspol. Din 1977 a activat ca medic-stomatolog la Policlinica Stomatologică din Chișinău , apoi în 1978 fiind medic ordinator la Spitalul Clinic Republican, Secția de chirurgie maxilo-facială. În 1983 a fost transferat la Spitalul Clinic Republican pentru Copii, Chișinău, prin ordinul ministrului sănătății, pentru organizarea serviciului de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică. Din 1993 a activat ca asistent la Universitatea de Stat de Medicină Nicolae Testemițanu din Republica Moldova, pentru ca din 1997 să devină conferențiar universitar. În 2007 odată cu organizarea Catedrei de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție, a fost numit șef de catedră, ulterior, prin concurs, fiind ales șef de catedră. Din 2009 a exercitat funcția de decan al Facultății de Stomatologie, care în 2016 a obținut certificatul de acreditare internațională din partea Consiliului Dentar din statul California, SUA. Totodată, o importanță deosebită a acordat și activității sociale în calitate de preşedinte al al Asociației Stomatologilor din Republica Moldova. În această perioadă a împărtăşit din cunoștințele profunde și din vasta experienţă în calitate de președinte, co-fondator și redactor-șef al revistei „Medicina Stomatologică", cat. B; în același timp fiind membru al colegiilor de redacție a patru reviste științifice din țară și de peste hotare. A publicat peste 160 de lucrări științifice și didactice, inclusiv două monografii, un manual, două compendii, 10 brevete de invenții și 45 de certificate de inovator. A participat la numeroase reuniuni științifice internaționale de specialitate în țară și peste hotare.