UE va trimite până la sfârșitul anului banii pentru suportul bugetar al Republicii Moldova

Şomerii apţi de muncă, înregistraţi la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă din cadrul familiilor beneficiare de ajutor social, vor presta, la solicitarea primarului, activităţi de interes comunitar. Parlamentul a aprobat, în ședința de astăzi, modificări ale legislației în acest sens, în I lectură. Potrivit proiectului, aceste măsuri de activare a beneficiarilor de ajutor […]