Vești bune pentru Guvern! Banii de la UE pentru suportul bugetar vor veni pana la sfârșitul acestui an

11:45

În perioada 2014-2020, Republica Moldova poate accesa de la 610 milioane până la 740 de milioane de euro suport financiar din partea Uniunii Europene. Declarația în acest sens a fost făcută de ambasadorul Uniunii Europene, Peter Michalko, în cadrul emisiunii „Fabrika” de la postul de televiziune Publika TV. Potrivit șefului Delegației UE la Chișinău, volumul exact de resurse depinde de capacitatea și abilitatea Republicii Moldova de a absorbi acești bani. „Acești bani provin de la cetățenii țărilor membre ale UE și este o asistență care subliniază aceste relații de parteneriat existent între UE și Republica Moldova”, spune ambasadorul. Faptul că Uniunea Europeană este cel mai mare investitor în Republica Moldova înseamnă, potrivit ambasadorului, locuri de muncă, venituri din exporturi care sunt stabile și cu perspectivă de creștere. De asemenea, acest lucru înseamnă deschiderea porții care poate să aducă încă mai multe investiții în Moldova, ceea ce înseamnă mai multe oportunități pentru creșterea salariilor și pentru o viață mai bună. „În același timp, asta înseamnă introducerea celor mai înalte standarde și în economie, dar și în sensul mai larg în societate. Standarde care sunt identice cu cele din UE și aceasta are drept scop de a atinge obiectivul definit în Acordul de Asociere – asociere politică și integrare economică”, spune șeful Delegației UE. foto: publika.md / sursa: ipn.md The post Peter Michalko: Moldova poate accesa până la 740 mln euro din partea UE, în perioada 2014-2020 appeared first on Moldova 24.