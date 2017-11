De ce se numeşte dolarul dolar şi leul leu: De unde provin denumirile celor mai cunoscute monede ale lumii

16:00

Cel puţin 115 de oameni au murit, iar alte 120 au fost rănite, în urma unui atac asupra unei moschei din Egipt. Potrivit presei locale, presupuşi militanţi au detonat o bombă şi au deschis focul la moscheea Al Rawdah din localitatea Bir Al-Abed, la vest de oraşul Arish, în nordul Peninsulei Sinai.