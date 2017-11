Suedia reconfirmă susținerea pentru modernizarea Republicii Moldova

19:00

În debutul şedinţei de astăzi a Guvernului, Prim-ministrul Pavel Filip a făcut precizări în legătură cu apariţia unor informaţii eronate în presă, privind o presupusă cerere a Republicii Moldova de excludere, de pe agenda Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), a subiectului legat de retragerea trupelor militare străine de pe teritoriul său. „Republica Moldova rămâne fermă şi consecventă în solicitarea sa de a include pe agenda ONU a acestui subiect, de retragere a forţelor militare străine de pe teritoriul său”, a punctat şeful Executivului. Pavel Filip a precizat că Republica Moldova a cerut o amânare tactică, de examinare a acestui subiect, dar în nici un caz retragerea subiectului. Premierul şi-a exprimat nemulțumirea faţă de acest tip de abordare, apărut în mass-media, generat de neverificarea informaţiei cu autorităţile de profil, și care a dus la dezinformarea publicului. „Cred că unele instituţii media, fiind orbite de lumânarea cu care tot caută subiecte, cu care să blameze activitatea Guvernului, nu văd nici lipsa de logică în cele publicate de către ei ”, a menţionat Pavel Filip. În context, Prim-ministrul a specificat că nu poate fi solicitată excluderea unui subiect de pe ordinea de zi, care nici nu a fost inclus, calificând informaţia apărută în presă drept o formă de manipulare. „Este o precizare absolut necesară a mea ca reprezentant al Guvernului. Eu am umblat mult pe coridoarele ONU, am bătut la zeci de uşi şi am avut zeci şi zeci de întrevederi prin care am solicitat includerea acestui subiect”, a subliniat Pavel Filip. Totodată, Prim-ministrul şi-a exprimat speranţa ca instituţiile mass-media îşi vor corecta greşeala şi vor veni cu informaţii obiective, pentru a nu dezinforma populaţia.