DOC// Oamenii lui Usatîi au pus la cale acapararea piețelor din Bălți

17:30

Programul de asistență macrofinanciară pentru țara noastră presupune alocarea a 100 milioane de euro, dintre care 60 milioane de euro sub formă de credite preferențiale, iar 40 milioane de euro - sub formă de grant.Prima tranșă va fi debursată în primul trimestru al acestui an, a anunțat astăzi comisarul european pentru politica de vecinătate şi negocieri de extindere, Johannes Hahn, la o întrevedere cu jurnaliștii partipanţi la Summitul Parteneriatului Estic. Debursările se vor face în tranșe egale, în funcție de progresele înregistrate în implementarea a 28 de condiționalități înaintate de UE. Acestea se referă la guvernanța publică, combaterea corupției, reforme în sectorul energetic, guvernanța în sectorul financiar, mediul de afaceri.