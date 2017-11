Zilele Filmului Moldovenesc au debutat azi la Orhei

17:10

Leanka Grâu s-a filmat într-un videoclip nou Plină de grație și delicatețe, senzuală și suavă, așa apare actrița Leanka Grâu într-un filmuleț pe care l-a postat pe contul său de Instagram Fiica actorului moldovean Gheorghe Grâu, actrița din Rusia Leanka Grâu, demonstrează întotdeauna feminitate și rafinament. Cu puțin timp în urmă, fanii au putut-o admira pe Leanka într-un clip video realizat de fotograful și videograful Tatiana Ivanova (înregistrată pe Instagram cu numele ittalia). Senzuală și ingenuă, delicată, dar și de o sexualitate debordantă, așa apare actrița în film, iar fanii ia-au apreciat la superlativ frumusețea sclipitoare și gingășia, afirmând că acesta «i-a redat sufletul». “ «În fața camerei de filmat, mă simt întotdeauna vulnerabilă și îndrăgostită în același timp. Este dialogul pe care îl am cu cealaltă parte, aflată în spatele obiectivului, unde mii de spectatori se transformă într-o singură persoană. Persoană, căreia mă încredințez», a scris Leanka Grâu pe Instagram. Totodată, ea îi mulțumește talentatei realizatoare pentru acest videoclip. Всегда, находясь перед камерой.. я чувствую себя беззащитной и в тоже время влюблённой.. это мой диалог с Той стороной, за чёрной линзой объектива, в которой сотни зрителей становятся одним человеком.. Человеком, которому я доверяю себя.. Спасибо талантливой @ittalia это эту встречу! Татьяна прилетает в НЙ в декабре, очень рекомендую забронировать съёмку! Beautiful video by @ittalia in December she will be in NYC! Contact her for a photoshoot. #newyork #newyorkcity #photoshoot #videoclip #lyankagryu #actress #love #blackandwhite #nyc A post shared by Lyanka Gryu Лянка Грыу (@lyanka22) on Nov 18, 2017 at 5:54am PST Sursă: sputnik.md Record Leanka Grâu s-a filmat într-un videoclip nou apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.