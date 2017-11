Djokovic a anunțat când va reveni pe terenul de tenis

13:10

Un bărbat în vârstă de 27 de ani din regiunea Kabardino-Balkară, Federația Rusă intenționa să intre în Republica Moldova cu pașaport ucrainean falsificat. Mai mult, s-a aflat că bărbatul este dat în căutare internațională pentru organizarea grupurilor înarmate sau participarea în acestea. The post A vrut să se refugieze în Republica Moldova; Un cetățean rus cu antecedente penale a fost reținut la frontieră appeared first on Independent.