Noua Lege a învățământului din Ucraina, subiect de discuție dintre Iohannis și Poroșenko, la Bruxelles

Era numit de exegeţi poetul-pasăre, deoarece exprima în creaţie zborul şi libertatea gândirii, lupta pentru adevăr, drama desprinderii de vatra natală, de Bucovina înstrăinată. Toate acestea le regăsim în spectacolul „Pasărea Eu” - o selecţie din poezia regretatului om al cetăţii Ion Vatamanu, un proiect independent, susţinut de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.„Pasărea Eu” a fost adusă în scenă în viziunea Leontinei Vatamanu, care anterior a realizat şi un documentar - „Dor de Ion Vatamanu”.„Pentru prima dată montez un spectacol şi a izvorât din acelaşi dor pentru Ion Vatamanu, pentru tata. Am găsit o modalitate să-l readuc printre noi, să-i readuc poezia, pentru că am vrut lumea să-l cunoască, să-l descopere, să redescopere această poezie”, spune regizoarea spectacolului, fiica regretatului Ion Vatamanu, Leontina Vatamanu.„Am impresia că fiecare poezie are o cheiţă pe care trebuie s-o găseşti.