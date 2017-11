Ce se întâmplă în corpul tău când stai cocoșat la birou? Avertismentul specialiștilor

10:30

Însă rochiile de mireasă garnisite cu fir fosforescent, care luminează în întuneric, sunt ținutele inedite cu care creatoare de modă vrea să cucerească piața din afară. „Datorită grantului am deschis afacerea” Găsim atelierul tinerei în centrul Orheiului, la doar câțiva pași de Consiliul Raional. Pereții sunt pictați chiar de Marcela, în același stil tradițional pe care tânăra îl promovează. Unde nu ai întoarce ochii în micul atelier zărești veșminte create de aceasta, aranjate pe rafturi și suporturi. Marcela era studentă la design vestimentar când a aflat despre oportunitatea oferită de UE și nici nu s-ar fi încumetat să își încerce forțele proprii în business. „Datorită grantului am deschis afacerea”, afirmă tânăra. „Ideea când a apărut, nu am studiat piața. Am făcut acest lucru în cadrul proiectului de grant”, adaugă aceasta. Cu grantul oferit de UE, designerul a cumpărat mobilier pentru atelier, mașină de cusut, fier și masă de călcat dar și o mașină de brodat, cea mai scumpă achiziție. Mașina de brodat, dotată cu un soft care crează ornamente sofisticate, e cea care îi ușurează munca. Un ornament brodat manual i-ar lua zile iar Marcela spune că e o fire creativă și „cusutul” îl ocolește. „Pentru mine, cusutul nu este important dar să fac modelul, să văd modelul în întregime cu ornament. Cum o să arate modelul dat, cum el o să fie decorat, ce culori să fie asortate”, zice Marcela. Vânzări prin recomandare După primul an de viață al atelierului, Marcela a înțeles că are nevoie de o echipă tânără, care să aibă aceleași viziuni cu ale ei. A vândut peste 100 de rochii iar clienții vin mai mult prin intermediul recomandărilor. Pentru promovare utilizează rețelele de socializare. „Datorită grantului am fost vizibili și promovați”, afirmă designerul. Atelierul are deocamdată patru angajați dar și sora și mama tinerei întind o mână de ajutor atunci când sunt prea multe comenzi. Marina, ajutorul de nădejde al tinerei, este cea care se ocupă de „partea tehnică”, aproximativ de un an. Femeia spune că a lucrat înainte la producerea în masă a hainelor iar acum are oportunitatea de a crea modele individuale. „Este foarte plăcut când vezi cine o să îmbrace haina asta și că este mulțumit de ceea ce facem. E plăcut să creezi ceva deosebit!”, spune Marina. Tudor, client fidel al atelierului „Măr alb”, spune că vine aici pentru a se „evidenția” prin „lucrări unice”. „Iubește să încerce ceva nou și asta tare mult îmi place pentru că nu vrea să fiu, hai să zic, ca toți. Vreau niște lucrări chiar originale!”, afirmă tânărul. Prin faptul că a purtat cămăși create de Marcela, acesta i-a adus clienți, cel mai des doamnele fiind cele care îl întreabă de unde și-a luat ținuta. Tânărul adaugă că este o muncă enormă în spatele acestei afaceri iar tânăra creatoare de modă încearcă să le facă pe plac mereu clienților. Visează să cucerească piețele din afara țării Creatoarea de modă spune că primele rochii le-a conceput în timpul facultății. Nu își mai aduce aminte care a fost prima haină pe care a făcut-o dar a început să facă rochii de mireasă pentru că „asta mi-a plăcut chiar dacă sunt mai puține comenzi”. „Rochia de mireasă aduce bucurie. Când mireasa ia decizia aceasta, o face cu bucurie și tu o ajuți”, spune Marcela. Ideea cu firele fosforescente a venit de la mama ei. „Vă spun că aici e o întreagă… idee… afacere de familie”, râde tânăra. Următorul pas în dezvoltarea afacerii pentru Marcela Moscovciuc este să aibă un loc unde ar putea să vândă hainele create, fără a fi constrânsă de dorințele clienților. „Eu tind să avem magazin, în care produsele noastre să fie acolo vândute. E bine să lucrezi la comandă, să faci ținuta potrivită dar ei vin cu ideile lor și ești de multe ori pus sub autoritatea lor. Hai eu vreau așa și așa. Nu poți să aplici cunoștințele tale ca designer”, zice aceasta. Pe lângă magazinul pe care își propune să-l deschidă în următorii cinci ani, Marcela visează să cucerească și piețele din afara țării. „Recent am fost într-o stagiere în Germania și acolo am căutat parteneri, urmează să colaborăm. Dorim să ieșim pe piața externă pentru că produsele noastre deocamdată sunt prea scumpe, cel puțin colecția aceasta de rochii de mireasă”, adaugă designerul. Prețurile la rochiile de mireasă din ultima colecție „Arhaism” variază de la 600 de euro la 1400 de euro. Granturi europene pentru tineri de pe ambele maluri ale Nistrului Marcela Moscovciuc a beneficiat de un grant european de aproximativ 14.200 de euro și este una dintre cei peste 70 de tineri de pe ambele maluri ale râului Nistru care au obținut granturi similare. Tinerii au beneficiat și de serviciile unor consultanți personali care, timp de 14 luni, i-au ajutat să-și gestioneze cât mai eficient businessul. Aceștia au învățat cot la cot cum să gestioneze o afacere, în cadrul unor instruiri comune, organizate de experți în domeniu.