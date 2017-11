Plahotniuc: Parteneriatul Estic nu trebuie descurajat de agresiunea rusească

10:30

Inspectoratul General al Poliției susține și în acest an Campania Organizației Națiunilor Unite „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”, marcată în fiecare an în perioada 25 noiembrie – 10 decembrie. Acțiunea are drept scop informarea, sensibilizarea și conștientizarea opiniei publice cu privire la gravitatea consecințelor violenței […]