Mark Demesmaeker: „Aceste parteneriate ale UE nu sunt gândite împotriva Rusiei. Este o neînțelegere”

Premierul britanic Theresa May ar putea face noi oferte UE în schimbul unei înțelegeri cu privirea la ieșirea țării sale din blocul cu 28 de membri. Prezentă astăzi la Bruxelles cu ocazia summitului Parteneriatului Estic, May ar putea aduce noutăți în trei domenii disputate – scrie Reuters. Este vorba de drepturile cetățenilor UE în Marea Britanie și invers, reglarea datoriilor Londrei față de UE și chestiunea graniței terestre dintre Irlanda de Nord, britanică, și Irlanda. Observatorii politici spun că noile propuneri ale Theresei May sunt necesare pentru obținerea de progrese în negocierea Brexitului cu ocazia următorului summit al UE, din 14-15 decembrie.