E interpret de muzică populară, dar studiază ECONOMIE și MARKETING. Iată de ce a ales aceste domenii!

13:40

Bloggerița Olga Lavric, stabilită cu traiul la Monaco, are o nouă pasiune – tenisul de câmp, informează SHOK.md. „Recent, am inceput sa iau lectii de tenis de camp. Adevarul este ca imi place, insa am niste dureri musculare atat de groaznice, incat abia de pot ridica scarile. Ma misc asemeni unui robot… cei care nu […]