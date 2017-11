Dosar pentru moarte suspectă, în cazul decesului actriței Stela Popescu

09:30

Victorie pentru Sheriff Tiraspol in Europa League O noua victorie pentru Sheriff Tiraspol, in Europa League. Viespile sunt tot mai aproape de play-off-ul competitiei. Echipa antrenata de Roberto Bordin a invins, acasa, formatia ceha Zlin, scor 1 la 0. Jairo a marcat singurul gol, dupa o pasa a lui Cristiano, in minutul 11. Astfel, Sheriff conduce grupa, cu 9 puncte. Lokomotiv Moscova are 8 puncte, iar FC Copenhagen — 6. In ultima etapa, Sheriff va juca pe terenul danezilor de la FC Copenhagen.