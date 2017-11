Ambasadorul Franţei în Moldova, va fi distins cu Ordinul de Onoare

„Astăzi am avut o întrevedere de rămas bun cu domnul Pascal Vagogne, Ambasador al Franţei în Republica Moldova. Am apreciat înalt relaţiile de cooperare moldo-franceze, subliniind faptul că în anul curent celebrăm cea de-a 25-a aniversare de la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Republica Franceză. În cadrul dialogului am exprimat mulţumiri pentru asistenţa acordată țării noastre în diverse domenii de interes reciproc”, a menţionat Dodon.El a pledat pentru „aprofundarea cooperării comercial-economice, pentru intensificarea dialogului diplomatic dintre țările noastre precum și pentru dinamizarea contactelor la nivel înalt, care vor amplifica cooperarea existentă între statele noastre și creşterea volumului schimburilor comerciale”.Şeful statului şi-am exprimat încrederea că, odată cu numirea noului ambasador, colaborarea productivă și eficientă între cele două țări va continua.

