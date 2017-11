Restricţii de subordonare în ierarhia funcţiei publice. Plata indemnizaţiei de eliberare din serviciu

16:20

De mai bine de zece ani, sunt angajată la o întreprinde­re. În această perioadă, mi-am întrerupt activitatea pentru un timp, când am născut gemeni. La serviciu am ieşit exact peste un an după naştere. La acel moment aveam o bonă, aşa că rareori lipseam de la lucru şi doar pentru perioade scurte de timp. Acum copiii au trei ani şi jumătate şi merg la grădiniţă. Perioada de adaptare însă ne dă mari bătăi de cap.