Toate trupele de la frontiera cu Coreea de Sud, înlocuite de regimul de la Phenian după dezertarea unui militar

15:50

Autoritățile nord-coreene ar fi luat decizia de înlocui toți oficialii de securitate de la frontiera cu Sudul, după episodul dezertării de săptămâna trecută a unui soldat prin Zona Demilitarizată, a precizat joi o sursă din serviciile de informații sud-coreene, transmite agenția Yonhap.