Chiar avem creiere, e pe bune: Moldova a urcat 4 poziții în Raportul mondial privind evoluția societății informaționale

10:30

Perioadele in care NU se fac nunti in 2018, potrivit antena3.ro. In toate zilele de post de peste an In zilele Praznicelor imparatesti si in ajunul acestora In saptamana lasatului sec de carne (11 februarie – 17 februarie) In Postul Sfintelor Pasti (19 februarie – 7 aprilie) In Saptamana Luminata (9 aprilie – 15 aprilie) MARE ATENTIE pentru 26 si 27 Mai 2018, NU SE FAC NUNTI! In Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel (4 iunie – 28 iunie) In Postul Adormirii Maicii Domnului (1 august – 15 august) In postul Nasterii Domnului (14 noiembrie – 24 decembrie) In perioada de la Craciun pana la Boboteaza (25 decembrie – 6 ianuarie).