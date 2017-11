Ministrul de externe german și-a anulat o călătorie în Irak după interdicția Bagdadul da a vizita Kurdistanul

14:50

Facebook a anunțat joi că va crea un program care va informa utilizatorii dacă au intrat în contact cu informațiile propagate de agenți ruși, acuzați de ingerințe în alegerile din Statele Unite și Marea Britanie, informează site-ul cotidianului The Guardian. The post Facebook creează un program pentru a informa utilizatorii vizaţi de acţiunile agenţilor ruşi appeared first on Independent.