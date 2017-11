Copiii din raionul Ialoveni și Bălți, ghidați de polițiști

12:50

Distractie de presedinte. Igor Dodon a invitat un deputat rus la Chisinau Oleg Paholkov, un controversat deputat rus, anunta pe facebook, ca a fost invitatul lui Igor Dodon weekend-ul trecut in tara noastra. El a postat mai multe filmulete in care arata cum s-a distrat impreuna cu presedintele moldovean. Oleg Paholkov a postat un filmulet, in care impreuna cu Igor Dodon, se da cu ATV-ul. Deputatul rus scrie ca presedintele moldovean este o gazda foarte buna. Si pe buna dreptate, Igor Dodon l-a dus si intr-un beci sa guste din vinurile moldovenesti si l-a servit cu soricul unui porc, proaspat sacrificat. Oleg Paholkov este deputat in Duma de Stat, reprezinta partidul Spravedlivaea Rossia, unde lider este Serghei Mironov. Oleg Paholkov s-a remarcat in trecut pentru declaratiile controversate. Acesta a declarat ca Moldova a fost eliberata de fascisti si de romani in timpul operatiunii Iasi — Chisinau. El a mai fost invitatul lui Dodon la Chisinau. Sursă: protv.md Record Distractie de presedinte. Igor Dodon a invitat un deputat rus la Chisinau apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.