Stela Popescu a murit. Actrița a fost găsită prăbușită în holul casei de fiica sa

Anul 2018 va fi marcat de două aspecte importante. Retrogradarea lui Marte, planeta acţiunii, în Capricorn şi Vărsător, în perioada 29 iunie – 28 august. Asta înseamnă că toate planurile referitoare la schimbarea statutului vor fi remixate. Tot ceea ce credem noi despre o anumită funcţie, o autoritate va căpăta noi valenţe vara viitoare, a […]