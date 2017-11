Un fotbalist a rămas fără 2 milioane de euro depuși în bancă: „Așa ceva se întâmplă în UE?”

10:20

O fetiţă de trei ana a decedat după ce a fost strivită de o mașină. Totul s-a întâmplat ieri în jurul orei 11:00 în satul Pepeni, raionul Sângerei. The post Tragedie în Sângerei; O fetiţă de trei ani a decedat după ce a fost strivită de o maşină appeared first on Independent.