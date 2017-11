Povestea dramatică a „Podului de 72 de ore”, folosit de soldatul nord-coreean pentru a dezerta

10:01

Moldova frumoasă prin fitrele de instagram. Prima zăpadă la nordul Moldovei. Foto: Locuri din Moldova #moldova #localsmd #nice #love #followforfollow #istanbul #turkey #romania #briceni #cahul A post shared by Bancuri Moldova (@bancurimoldova) on Nov 21, 2017 at 4:38pm PST Colors and white snow #winteriscoming that's true #leaf #snow #fatacucamera #Moldova #moldovamea A post […] Articolul (galerie foto) 22 Noiembrie: #Moldova pe instagram apare prima dată în Altfel.md.