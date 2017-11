Deputat nou în Parlament

08:30

TAUR Noul, noutatea, schimbarea nu-ţi sunt favorabile. Evită să cumperi ceva. Azi trebuie să dai dovada de echilibru şi inspiraţie în relaţiile cu cei din jur, ca să eviţi unele momente jenante. Evita, astazi, discutiile cu membrii familiei, cu anturajul foarte apropiat sau cu partenerii de afaceri asupra proprietatilor comune. Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare fără multă vorbă. Astăzi trebuie sa dai curs incapăţânării taurine care te caracterizeaza. GEMENI Astăzi trebuie să fii foarte atent(ă), la dinamică, la viteza cu care te mişti. Trebuie să eviţi micile incidente şi posibile accidente domestice. Adică, fereşte-ţi degetele şi... braţele! Apare un aspect malefic, o cuadratura, dar se poate să fie doar o influenta negativa generală, o perioada mai neconfortabila care se intinde pe cateva zile, o indispozitie, ca sa zicem asa, si mai putin un necaz concentrat. Trebuie sa fii foarte atent la cheltuielile facute aiurea si cu gandul in alta parte. Evită să cumperi lucruri mici și ieftine, strânge banii pentru un lucru important. RAC Nu-ţi organiza viaţa după cum bate vântul, după reclame şi promoţii pentru mărfuri proaste. S-ar putea să faci o mare greşeală! Astăzi fii iscusit, gândeşte bine şi vei avea de câştigat... Fraza care „se poartă” este : “voi vă faceţi treaba voastră, eu mi-o fac pe a mea”. Şi se adugă : “o să avem cu toţii de câştigat!”. Viaţa este o continuă succesiune de imagini şi iluzii... Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, aşa că poţi avea o surpriză plăcută. Nu uita că in dragoste, ca şi în politică, este relativ uşor să caştigi increderea, dar este extrem de greu să-ţi respecţi promisiunile facute. LEU Ziua de joi are doua coordonate: o mare şi necuprinsă dorinţă de schimbare şi o criză acută de lene urmare cenuşiului şi oboselii. Ia o pauză, odihneşte-te, dormi şi visează frumos! Astăzi lasă analizele sofisticate pe altă dată. Experienţa acumulata, antrenamentul până la urmă, din discutiile avute in ultimul timp cu colegii şi cu rudele te avantajeaza sa fii elocvent si sa ai ultimul cuvant. Pe de altă parte, viata ta sentimentala nu este suficient de intensă pe cat ai dori. In orice caz, trebuie să dai dovada de discreţie, diplomaţie şi eleganţa. FECIOARĂ La muncă trebuie să te relaxezi şi să laşi treburile aşa-zis urgente. Nimic nu este urgent când este vorba de interesele şi de sănătatea ta! O veste bună de la unul dintre membrii familiei. Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze. Pe de altă parte dragostea ta cea mare are unele acorduri false şi supără la sentimente, de aceea ar trebui sa te intrebi cât de mare este, ca să treci la ”acordarea” situației! BALANŢA Ești într-o formă bună şi ai un randament bun la muncă, la serviciu. Este bine şi stelele te favorizează să termini tot ceea ce poţi şi să nu laşi în urma zilei de astăzi prea multe lucruri. Te tot plângi că nu ai noroc! Dar când şansa este lângă tine, o vezi? Cum este, de exemplu, astăzi... Ai o ocazie bună, poţi să profiţi, să fii în stare să înţelegi despre ce este vorba? Mai ales că este rezultatul unor eforturi trecute, eforturi care credeai că au fost irosite, uitate şi făcute la “cooperativa munca în zadar”, scrie evz.ro. SCORPION La muncă, sau acasă, nu face pe politicianul. Adică, nu fii nesimţit! E corect să spui cuvintele magice: "uite, dragă, am greşit, iarta-ma"! Încearcă să îndrepţi, sau să compensezi erorile. O zi bogată în emoţii, trăiri, sentimente. La serviciu, dar şi în viaţa ta personală! E una din zilele în care desfăşori multă energie şi la sfârşitul căreia te simţi ca o pisică leşinată. Dimineaţa este favorabilă lucrurilor importante. Ai ocazia sa-ţi faci ceva invidii in plus, daca vei relata cu lux de amanunte, in cercul prietenilor, ce ai mai citit în ultimul timp. Păstrează-ţi calmul şi umorul mai ales în relaţiile de familie. SĂGETĂTOR Ai avut un vis prevestitor, iar acum ţi se confirma viziunea. Vremea capricioasă te obligă doar la activităţile obișnuite. Evită eforturile şi deplasările care nu sunt absolut necesare. O zi foarte potrivita ca sa iei initiative curajoase, atat in domeniul tau de activitate, cât, mai ales, in relaţiile tale sentimentale. Confuzia şi dezordinea sentimentală proprie zodiei pot deveni calităţi poetice, dacă dai dovada de abilitate si nu vorbeşti prea mult! CAPRICORN Ar putea sa fie o noua redistribuire a afinităţilor selective. Nu lua hotăriri pripite, urmăreşte ce se întâmplă. Atenţie la vremea prea cenuşie, care îţi adoarme simţurile şi vigilenţa! Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi pot aduce relaţii normale, linişte şi înţelegere. Nu te repezi, din nou, să faci promisiuni. Şi, mai ales nu cataloga oamenii şi faptele. Este o activitate păguboasă pentru tine din care te alegi cu o imagine distorsionată asupra realităţii. Oamenii se schimbă, situaţia se schimbă – nu este bine să încremeneşti în poză. VĂRSĂTOR Conflict dintre ceea ce vrei şi ceea ce găseşti. Nu forţa găsirea unei soluţii, temporizează. Nu lua decizii importante. Amână tot ceea ce poţi amâna în această zi de joi. Nu promite nimic. Eşti nehotărât şi asta poate influenţa negativ. Amână tot ce poţi! Primele ore ale dimineţii nu prea îţi sunt prielnice. Evident, cine se scoală de dimineaţă este obosit toată ziua, acesta este adevărul şi proverbul adevărat. Dar cu moderaţie, mai ales în relaţiile cu anturajul şi poate şi cu atenţie la cumpărături, vei evita neplăcerile. PEŞTI Configuraţiile celeste sunt favorabile, în special la muncă, în activitatea ta. Cu tact şi calm poţi evita micile neplăceri cotidiene. Zâmbeşte mult şi nu te lăsa provocat. O zi bună! Stelele spun să te plimbi prin mall, sau macar printr-un supermarket local in căutarea unui obiect dragut, util şi poate chiar şi ieftin. O informaţie în legătură cu nişte bani, dar nu spera că se rezolvă imediat. Toată ziua este sub semnul, care, de fapt nici nu este prea negativ, al amânării şi al întârzierii. Săracul Saturn este de vină, dar face şi el ce poate.