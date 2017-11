(VIDEO) S-a dat start asamblării celui mai mic crossover Volvo, modelul XC40

15:10

Producătorul italian de automobile Lamborghini, i-a oferit drept cadou lui papa Francisc un exemplar unic al supercarului Huracan. Acesta însă nu va deveni un Papamobil, ci va fi vândut la licitaţie, pentru ca banii câştigaţi să fie donaţi. În dimineaţa de miercuri, 15 noiembrie 2018, la un eveniment special în inima Vaticanului, Papa de la The post Papa de la Roma a primit în dar un Lamborghini Huracan unic. Află ce va face cu acesta appeared first on Autoexpert.