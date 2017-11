(VIDEO) Doi tineri din Anenii Noi au pătruns într-o casă din Capitală prin forţarea geamurilor din termopan; Vezi ce au furat

16:50

Un grup de peste 150 de parlamentari ai Partidului Social-Democrat (SPD) contestă decizia partidului de a nu forma un Guvern de mare coaliţie alături de conservatorii cancelarului Angela Merkel, argumentând că este necesară rezolvarea celei mai mari crize politice din istoria modernă a Germaniei, notează Mediafax.