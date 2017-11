Ministerul Justiției propune un proiect de lege cu măsuri pentru copiii delicvenți

16:30

În mesajul său de salut, Premierul a menționat că Guvernul acordă o atenție deosebită asigurării securității cibernetice și dezvoltării sectorului TIC, mai ales în situația în care tot mai multe persoane își doresc să beneficieze de progresul tehnologic. În acest sens, sub umbrela Strategiei naționale „Moldova Digitală 2020”, a fost promovat Programul național de securitate cibernetică. De asemenea, Republica Moldova are o agendă digitală ambițioasă, care are ca obiectiv crearea unei societăți informaționale moderne și încurajarea dezvoltării companiilor de profil.„Eforturile Guvernului sunt un exemplu pentru dezvoltarea serviciilor societății informaționale la nivel de țară, promovând incluziunea și accentuând alte două dimensiuni cheie: necesitarea cunoștințelor TIC și un grad sporit de securitate cibernetică”, a spus Pavel Filip.