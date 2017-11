Alimente pe care trebuie să le consumi în sezonul rece

16:00

Forțele americane au efectuat un raid aerian în Somalia în urma căruia au fost uciși peste o sută de militanți ai organizației Al-Shabaab, afiliată rețelei teroriste Al-Qaida, informează site-ul postului France 24.