(VIDEO) Liga Campionilor: Chelsea s-a calificat în optimi. Victorie importantă pentru CSKA

15:30

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova se alătură grupului de iniţiativă privind organizarea unui referendum republican cu privire la anularea sistemului electoral mixt, votat în Parlament cu voturile PD-PSRM. O decizie în acest sens a luat azi Comitetul Politic Executiv al Comitetului Central al PCRM, după ce cu câteva ore mai înainte, liderul comunist Vladimir Voronin a anunţat că formaţiunea pe care o conduce este gata să facă acest lucru.