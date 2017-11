Sute de mii de euro, apartamente și mașini de lux; Ce bunuri i-au fost sechestrate lui Liviu Dragnea

14:40

Asociația „UNIREA - Onoare, Demnitate și Patrie” denunță că unioniştii sunt ţinta unor noi presiuni, în adresa lor fiind intentate noi dosare. Mai exact, membrii organizației spun că deşi într-o plângere este vizat liderul acesteia Vlad Bilețchi, organele de drept au întocmit procesul-verbal pe numele organizației, ceea ce mărește amenda până la 40,000 lei. The post Unioniștii, ţinta unor noi presiuni şi dosare. Vlad Bilețchi: „Se încearcă să nu ni se mai dea voie să colectăm semnături pentru Unire” appeared first on Independent.