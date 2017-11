ODIP ar putea fi amendat cu 40 de mii de lei pentru colectarea datelor cu caracter personal

15:30

O moldoveanca va fi condamnata pentru ca si-a ucis sotul la Zatoka cu 15 ani in urma Dupa 15 ani, o moldoveanca va fi condamnata pentru ca si-a ucis sotul la Zatoka, fiind la odihna. Femeia i-a dat pastile toxice si i-a luat banii pe care el i-a facut timp de 4 ani, muncind in Anglia. Potrivit PCCOCS, tragedia a avut loc acum 15 ani la Zatoka, Ukraina, in luna august, cand cei doi se aflau la odihna. Procurorii spun ca femeia intentionat l-ar fi invitat pe sotul sau sa mearga la odihna, planificand acolo moartea acestuia. Si totul pentru a-i lua cei 34 de mii de dolari pe care el i-a facut muncind timp de 4 ani in Anglia. Astfel, intr-o noapte, femeia i-a pus sotului, pe ascuns, in paharul cu apa mai multe pastile toxice. Barbatul nu a observat nimic, a baut apa din pahar si a decedat. Dupa ce a constientizat ceea ce a facut, femeia l-a telefonat pe nasul sau de cununie, care i-a spus sa arda pastilele ramase, pentru a ascunde toate urmele si sa se intoarca in Moldova. La moment, femeia impreuna cu nasul sau se afla in arest preventiv, iar in cazul in care vor fi gasiti vinovati, acestia risca o pedeapsa cu inchisoare de pana la 20 de ani. Sursă: protv.md